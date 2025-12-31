Россияне стали отказываться от англицизмов

В русскоязычной среде наблюдается тенденция к более осознанному и ответственному выбору лексики, что выражается в сознательной замене распространённых англицизмов на русскоязычные аналоги. Об этом в интервью РИА Новости заявил ректор Института русского языка имени Пушкина Никита Гусев. По его словам, такая работа особенно заметна в публичной коммуникации — в материалах средств массовой информации, официальных выступлениях и образовательных ресурсах.
Как отметил Гусев, журналисты и лидеры общественного мнения всё чаще отдают предпочтение словам, укоренённым в русском языке. Например, из текстов практически исчезли такие заимствования, как «коучи», «батлы», «ивенты», «сейлы» и «арты», уступив место привычным «тренер», «соревнование», «мероприятие», «распродажа» и «искусство». На различных событиях спикеры теперь чаще именуются докладчиками или выступающими, модераторы — ведущими, а воркшопы — мастерскими.
В то же время, подчеркнул ректор, безэквивалентные слова, для которых в русском языке нет кратких и точных аналогов, продолжают активно использоваться. Ярким примером такого исключения является слово «мессенджер», которое, по его мнению, стало универсальным и узнаваемым обозначением соответствующего сервиса.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.