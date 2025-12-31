Россияне стали отказываться от англицизмов

В русскоязычной среде наблюдается тенденция к более осознанному и ответственному выбору лексики, что выражается в сознательной замене распространённых англицизмов на русскоязычные аналоги. Об этом в интервью РИА Новости заявил ректор Института русского языка имени Пушкина Никита Гусев. По его словам, такая работа особенно заметна в публичной коммуникации — в материалах средств массовой информации, официальных выступлениях и образовательных ресурсах.