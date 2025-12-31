На каких объектах побывал Шавкат Мирзиёев в Новом Ташкенте

Напомним, что в Послании Олий Мажлису и народу, президент Узбекистана сообщил, что в этом году построено и вводится в эксплуатацию 8 млн 100 тыс. квадратных метров многоквартирного жилья. В целом за последние девять лет в республике сдали 210 млн квадратных метров жилых и нежилых объектов.