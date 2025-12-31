Юрист напомнила о комендантском часе для детей и подростков

Она уточнила, что несовершеннолетним в возрасте от 16 до 18 лет запрещено находиться в ночное время без сопровождения родителей либо лиц, их заменяющих. Запрет распространяется на улицы, места общего пользования, стадионы, кинотеатры, концертные залы, дискотеки, общественный транспорт и другие аналогичные учреждения и заведения.