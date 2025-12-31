Глава МВД Кубраков предупредил про максимальное использование камер и досмотрах на Новый год

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков предупредил об использовании камер и досмотрах на Новый год. Подробности сообщили в телеграм-канале ведомства.
Глава МВД перед новогодними праздниками провел рабочее совещание, в повестке которого были вопросы комплексной подготовки к обеспечению правопорядка на массовых мероприятиях, а также создание безопасных и комфортных условий для минчан и гостей столицы Беларуси.
«Личный состав органов внутренних дел и внутренних войск в предстоящие праздники будет нести службу в усиленном режиме», — говорится в сообщении.
На особом контроле окажутся места массового пребывания людей, а также пресечение нарушений Правил дорожного движения.
Министр внутренних дел поручил задействовать максимальное число камер Республиканской системы мониторинга общественной безопасности в местах гуляний и уделить пристальное внимание профилактике. В том числе через досмотры на КПП.
— Всех сотрудников следует проинструктировать так, чтобы они могли грамотно действовать в любой ситуации, в том числе в особых условиях. Акцент — на приграничные территории, — подчеркнул Иван Кубраков.
Кроме того, он провел инструктаж с личным составом минского гарнизона, поставив четкие приоритеты на период новогодних праздников. Глава МВД заметил, что необходимо организовать коридоры безопасности около основных концертных площадок, развернуть точки обогрева.
Тем временем ГАИ предупредила об ограничении движения в центре Минска в новогоднюю ночь.
