Начальник Генштаба Герасимов проинспектировал группировку войск «Север»

Валерий Герасимов вручил госнаграды военнослужащим группировки «Север».

Источник: Аргументы и факты

Министерство обороны РФ сообщило, что глава Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов посетил группировку войск «Север» и заслушал отчеты от офицеров командования.

Герасимов провел инспекцию подразделений. В штабе управления начальник Генштаба принял доклады генерал-полковника, командующего группировкой, Евгения Никифорова о текущей обстановке в районе ответственности, а также отчеты командиров подразделений и других официальных лиц об итогах боевых действий.

Герасимов оценил прогресс, достигнутый соединениями и военными частями группировки «Север» в реализации поставленных боевых задач.

«Подводя итоги, начальник Генерального штаба отметил успехи группировки войск “Север” в создании полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках инспекции глава Генерального штаба ВС РФ наградил отличившихся в ходе спецоперации военнослужащих государственными наградами.

«На пункте управления генерал армии Валерий Герасимов вручил военнослужащим группировки войск “Север”, отличившимся при выполнении боевых задач, государственные награды», — говорится в сообщении.

Кроме того, он выразил признательность за проявленные в боях отвагу и героизм, а также поздравил с наступающим Новым годом.

