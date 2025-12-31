Начальник Генштаба Герасимов проинспектировал группировку войск «Север»

Министерство обороны РФ сообщило, что глава Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов посетил группировку войск «Север» и заслушал отчеты от офицеров командования.
Герасимов провел инспекцию подразделений. В штабе управления начальник Генштаба принял доклады генерал-полковника, командующего группировкой, Евгения Никифорова о текущей обстановке в районе ответственности, а также отчеты командиров подразделений и других официальных лиц об итогах боевых действий.
Герасимов оценил прогресс, достигнутый соединениями и военными частями группировки «Север» в реализации поставленных боевых задач.
«Подводя итоги, начальник Генерального штаба отметил успехи группировки войск “Север” в создании полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей Украины», — говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках инспекции глава Генерального штаба ВС РФ наградил отличившихся в ходе спецоперации военнослужащих государственными наградами.
«На пункте управления генерал армии Валерий Герасимов вручил военнослужащим группировки войск “Север”, отличившимся при выполнении боевых задач, государственные награды», — говорится в сообщении.
Кроме того, он выразил признательность за проявленные в боях отвагу и героизм, а также поздравил с наступающим Новым годом.