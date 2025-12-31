На «Трассе смерти» в Омской области погиб очередной водитель

Вчера, 30 декабря, произошла очередная смертельная автомобильная авария в Тюкалинском районе на автодороге Тюмень — Омск. 55-летний водитель большегрузного автомобиля «МАН», двигаясь со стороны Тюмени в направлении Омска, в районе 469 километра выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с большегрузным автомобилем «МАН» под управлением 28-летнего мужчины. После этого участниками аварии также стали автомобили «Киа» и грузовой автомобиль «Вольво».