На «Трассе смерти» в Омской области погиб очередной водитель

В масштабной аварии на автодороге Тюмень — Омск столкнулись сразу четыре автомобиля, в котором погиб один человек и пострадали двое несовершеннолетних детей.

Источник: Комсомольская правда

Очередное ДТП со смертельным исходом произошло на печально известной автодороге Тюмень — Омск, которую прозвали из-за многочисленных летальных аварий «Трассой смерти». В масштабной аварии, произошедшей 30 декабря, столкнулись сразу четыре автомобиля.

Вчера, 30 декабря, произошла очередная смертельная автомобильная авария в Тюкалинском районе на автодороге Тюмень — Омск. 55-летний водитель большегрузного автомобиля «МАН», двигаясь со стороны Тюмени в направлении Омска, в районе 469 километра выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с большегрузным автомобилем «МАН» под управлением 28-летнего мужчины. После этого участниками аварии также стали автомобили «Киа» и грузовой автомобиль «Вольво».

В результате ДТП водитель «Вольво» от полученных травм скончался на месте происшествия. Медицинская помощь потребовалась 43-летнему водителю «Киа» и трем его пассажирам: 40-летней женщине, 15-летнему юноше и 8-летней девочке. Серьезные травмы также получили оба водителя автомобилей «МАН».