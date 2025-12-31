Индексация пенсий, рост МРОТ и налоговая реформа: гид по новым законам в январе

«В ночь на 1 января карета не превратится в тыкву, а ценники на напитки не перепишут за одну секунду. У рынка есть инерция: январь и часть февраля мы проживем на старых товарных запасах. С 1 января будет подорожание только по новому НДС и минимальным розничным ценам, если примут решение об их повышении. Реальное “ценовое похмелье” покупатель ощутит к марту, когда на полки встанут партии, произведенные и привезенные по новым правилам, с новым акцизом и НДС», — прокомментировал «Татар-информу» президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский.