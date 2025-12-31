Такое звание, по мнению редакции, заслужил Сергей Марченко — шахтёр из посёлка Горняцкого Белокалитвинского района. Утром 15 апреля обвал горной породы «запер» под землёй двоих горняков — Сергея и его молодого напарника Максима. И вот в чём дело: когда счёт шёл на секунды, мужчина мог последовать примеру своих коллег и выбраться наружу. Но он не стал бросать в беде менее опытного товарища, застрявшего в подземном плену.