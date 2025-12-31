Для дончан 2025-й выдался непростым: Ростовскую область словно испытывали на прочность. Но ни вражеские дроны, ни ЧП, ни засуха и заморозки — нашим людям всё нипочём! Мы продолжали упрямо трудиться, ставить рекорды, отмечать важные даты и делиться друг с другом радостями.
Rostov.aif.ru составил список самых ярких событий уходящего года. Предлагаем оглянуться назад и вновь пережить эмоции, которые заставили нас сопереживать и изумляться.
Чудо года.
В апреле 2025 года из областного перинатального центра выписалась тройня, которую считают настоящим медицинским чудом: братишки Тимур, Марк и Дамир Тешевы. Врачи назвали случай уникальным: один эмбрион разделился на три, вследствие чего у мальчишек абсолютно одинаковая ДНК! По данным медиков, такое случается один раз на 200 млн родов.
Появление братишек на свет стало ещё и своеобразным рекордом для региона: они оказались первыми тройняшками, которые родились на Дону в 2025 году. Сейчас мальчишки растут не по дням, а по часам в кругу большой любящей семьи.
«Они разные и по характеру, и внешне. Я различаю их, а муж не всегда. Кто-то больше пищит, кто-то больше любит поспать, кто-то дольше может играть, кто-то кушает лучше», — рассказала rostov.aif.ru счастливая мама тройни Раиса Тешева.
Курьёз года.
Летом соцсети взорвало необычное видео: по донской степи, будто по диким прериям, прыгал кенгуру! Снял его случайный очевидец, ехавший на рыбалку. «Братан, Австралия — в другую сторону!» — шутили тогда пользователи соцсетей.
Оказалось, это не монтаж и не розыгрыш — на кадрах был запечатлён настоящий кенгуру по имени Сидней, полуторагодовалый обитатель зоопарка под Шахтами. Он умудрился перемахнуть через ограду.
Беглеца искали 90 сотрудников парка и неравнодушные волонтёры. Спустя сутки после побега Сиднея нашли и благополучно вернули домой.
Дата года.
24 мая 2025 года вся страна широко праздновала 120-летие со дня рождения легендарного сына донской земли, писателя, лауреата Нобелевской премии Михаила Шолохова.
Rostov.aif.ru не остался в стороне: к юбилейной дате был создан проект «Читаем вместе “Судьбу человека”. Старт инициативе, поддержанной наследниками Михаила Александровича, дали в День защитника Отечества — 23 февраля. Открыл проект знаменитый телеведущий, уроженец Ростова Дмитрий Дибров, а финальный фрагмент прочитал председатель Ростовской-на-Дону городской организации ветеранов Валентин Гербач. Участниками проекта стали актёры, политики, ветераны, студенты.
Политик года.
В этом году Юрий Слюсарь одержал победу на выборах губернатора Ростовской области, набрав 81% голосов избирателей.
«Для меня каждый из более полутора миллионов ваших голосов — это, прежде всего, огромная ответственность и настоящий кредит доверия», — обратился к дончанам глава региона, потерявший приставку врио.
Он добавил, что теперь для Ростовской области начался новый этап развития. Цели и приоритеты амбициозной задачи отражены в Стратегии развития региона до 2030 года. В их числе — вопросы ЖКХ, поддержка семей и участников СВО, развитие агропромышленного комплекса, позиционирование Ростова как «южной столицы» России и многое другое.
Человек года.
Такое звание, по мнению редакции, заслужил Сергей Марченко — шахтёр из посёлка Горняцкого Белокалитвинского района. Утром 15 апреля обвал горной породы «запер» под землёй двоих горняков — Сергея и его молодого напарника Максима. И вот в чём дело: когда счёт шёл на секунды, мужчина мог последовать примеру своих коллег и выбраться наружу. Но он не стал бросать в беде менее опытного товарища, застрявшего в подземном плену.
Ожидая спасения, горняк не только не поддавался панике и сохранял хладнокровие, но и подбадривал Максима. Чтобы не отчаиваться, мужчины даже взялись за расчистку завала, понемногу пробивая себе путь к земле.
«Я точно знал главное — надо сохранять спокойствие. Мы даже немного шутили. Говорил, что всё нормально будет. Важно было не паниковать», — вспоминал Сергей в разговоре с rostov.aif.ru.
Спасли парней спустя сутки. Едва оказавшись на поверхности, оба первым делом связались с родными. Вот так опыт и спокойствие одного человека сохранили целых две жизни.
Герой года.
В 2025-м дончане дождались восстановления исторической справедливости. 17 июля Указом Президента России Алексею Бересту посмертно присвоено звание «Герой России». Для региона это событие приобрело всенародное значение: наконец подвиг человека, который вместе с Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария водрузил Знамя Победы над Рейхстагом в 1945-м, заметили на федеральном уровне.
Rostov.aif.ru не раз писал о несправедливости, тянувшейся годами: герой, бывший им не только под свистом немецких пуль, но и в мирной жизни, так долго не получал должного признания. Теперь этот вопрос закрыт, а имя легендарного земляка Алексея Прокофьевича, который погиб, спасая чужого ребёнка, навсегда вписано в историю донского региона.
Дерево года.
Главным деревом России в 2025 году выбрана «Бабушка Ива», которая растёт в хуторе Дубовой Белокалитвинского района.
За донскую красавицу проголосовало более 37 тыс. человек. Жители Дона объединились и показали, насколько сильно они любят природу своего края.
Талант года.
В 2025 году в местных Telegram-каналах завирусилось видео, на котором ростовчанин Илья Татаринцев исполняет песню «Я русский» с российским флагом в руках и крестом на груди. В сети парня тут же окрестили мини-копией SHAMAN"а, подметив явное сходство с певцом.
Оказалось, что Илья, тяга к сцене у которого появилась ещё в детстве, действительно увлекается творчеством знаменитого исполнителя. Юное дарование даже пригласили на съёмки на федеральное ТВ, где исполнилась маленькая мечта ростовчанина: Ярослав Дронов записал обращение для мальчика, пообещав встретиться с молодым поклонником в донской столице и даже спеть вместе на одной сцене.