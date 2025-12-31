Как не остаться без денег в Новый год: самые коварные схемы мошенников в праздники

Мошенники создают поддельные сайты, очень похожие на известные маркетплейсы или магазины электроники. Они предлагают горячие «новогодние» скидки до 90% на смартфоны, технику или подарки с доставкой за копейки. Цель — заставить вас поспешить и оплатить покупку. После перевода денег сайт исчезает, а товар вы никогда не получите. По словам юриста Лианы Камалиевой, такие сайты-двойники могут пропадать уже через несколько дней после создания.