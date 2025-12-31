Как не остаться без денег в Новый год: самые коварные схемы мошенников в праздники

В новогодние праздники мошенники могут рассылать фейковые поздравления от близких.
Новогодние праздники — время особой активности мошенников. Они создают фиктивные магазины с огромными скидками, рассылают вирусные «поздравления» и притворяются представителями банков или друзьями в беде. Чтобы не стать жертвой, эксперты советуют проверять сайты перед оплатой, не переходить по сомнительным ссылкам и всегда лично перезванивать знакомым, если поступает необычная просьба о деньгах. Подробнее о том, как себя защитить от мошеннических схем — в материале URA.RU.
Слишком выгодные покупки и фейковые магазины.
Мошенники создают поддельные сайты, очень похожие на известные маркетплейсы или магазины электроники. Они предлагают горячие «новогодние» скидки до 90% на смартфоны, технику или подарки с доставкой за копейки. Цель — заставить вас поспешить и оплатить покупку. После перевода денег сайт исчезает, а товар вы никогда не получите. По словам юриста Лианы Камалиевой, такие сайты-двойники могут пропадать уже через несколько дней после создания.
Опасные «поздравления» и сообщения от «близких».
Мошенники могут использовать ИИ для подделки голоса в голосовых сообщениях.
В мессенджерах и соцсетях распространяются вирусные «новогодние открытки», видео или архивные файлы. Один клик — и на устройство попадает вредоносная программа. Отдельная опасность — сообщения с просьбой «Выручи срочно!», якобы от друга или родственника. Мошенники могут использовать ИИ для подделки голоса в голосовых сообщениях. Всегда перезванивайте человеку на известный номер и задайте контрольный вопрос, чтобы убедиться, что это он.
Фейковые выплаты и подарки от государства.
Одна из новых схем — рассылка сообщений о «новогодних выплатах» якобы от имени президента или Социального фонда. Вам обещают десятки тысяч рублей просто так, а для получения просят перейти по ссылке или ввести данные карты. Важно помнить: таких массовых «подарочных» выплат к Новому году не существует. Все меры господдержки оформляются только через официальные госуслуги, а не через мессенджеры.
Обман под видом помощи.
Мошенники звонят, представляясь сотрудниками банка или службы безопасности, и сообщают, что на ваш счет или личный кабинет Госуслуг совершена атака. Под предлогом «защиты денег» они уговаривают вас перевести все средства на «безопасный счет» или продиктовать коды из SMS. На самом деле вы сами переводите деньги преступникам. Эксперт Алексей Лужнов предупреждает, что такая многоходовая схема очень коварна и рассчитана на страх.
Фейковые доставки, билеты и аренда.
Растет количество мошеннических схем с «внезапной» доставкой цветов и других товаров.
Растет число мошеннических схем с «внезапной доставкой» цветов или подарков от тайного поклонника. Чтобы получить сюрприз, у вас просят «подтвердить личность» кодом из SMS или данными карты. Аналогично работают схемы с продажей билетов на концерты или арендой квартир для новогодней вечеринки. Вы вносите предоплату за несуществующие билеты или жилье, а мошенник исчезает.
«Легкий заработок» и фиктивные розыгрыши.
В интернете появляются предложения о простой подработке: «просто предоставьте свою карту для переводов» или «станьте дроппером». Соглашаясь, вы рискуете стать соучастником отмывания денег и фигурантом уголовного дела. Также популярны фальшивые розыгрыши ценных призов (айфонов, автомобилей), где для «получения выигрыша» нужно оплатить доставку или комиссию. Приза не существует.
Как защититься от мошенников на новогодних праздниках.
Перед праздниками важно соблюдать базовые правила цифровой безопасности, отметил в беседе с РИАМО Владислав Пеньков. По его словам, билеты, отели и подарки стоит оформлять только через официальные или давно проверенные сайты.
Чтобы защитить себя от мошенников, важно поддерживать уровень цифровой грамотности и следить за новостями в сфере кибербезопасности.
Эксперт рекомендует всегда внимательно проверять URL-адрес: фишинговые ссылки часто отличаются от настоящих одним символом, например, вместо буквы «о» может стоять цифра 0. Также он советует обращать внимание на орфографические ошибки и странный дизайн — это нередко признак подделки.
Пеньков подчеркнул, что не следует переходить по подозрительным ссылкам и QR-кодам, даже если их прислали знакомые: они могут не знать о заражении, либо их аккаунты могли быть взломаны.
Перед покупкой в интернет-магазине он рекомендует проверить дату регистрации сайта, отзывы и контактные данные, а также поискать информацию о магазине в поисковых системах. При этом, по его словам, нельзя переводить деньги на личные счета.
«Необходимо повышать цифровую грамотность и следить за новостями о кибермошенничестве. Чем больше человек знает о современных схемах обмана, тем ниже риск стать жертвой», — добавил Лужнов.