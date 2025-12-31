«Гормоны истощены»: Стас Пьеха рассказал, почему не может найти жену

— Влюбленность с годами как-то меняется. Уже так просто влюбиться не получается, потому что есть опыт большого количества влюбленностей, дофаминовый гормональный момент истощается. Плюс ты прекрасно понимаешь, что сейчас пройдет влюбленность, а дальше начнется рутина. Надо ли нам это? Еще десять раз подумаешь, — признался Пьеха в программе «100 вопросов к взрослому».