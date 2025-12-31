В России начались рекордно длинные 12-дневные новогодние каникулы

К работе россияне вернутся в понедельник, 12 января. В январе 2026 года насчитали 15 рабочих и 16 выходных и праздничных дней — больше «красных» дат в календаре не было с 2021 года. Для сравнения: в последние годы в первом месяце года работали по 16−17 дней.
Тем не менее, идею длинных каникул поддерживают не все. Ранее Life.ru писал, что Геннадий Онищенко призвал россиян вернуться к делам уже 2 января, чтобы не выбиваться из ритма. Он также посоветовал провести праздники дома.
