В Ноябрьске в Новогоднюю ночь перекроют центральную улицу. Скрин

Администрация Ноябрьска предупредила о временном перекрытии одной из центральных улиц города в новогоднюю ночь. Как сообщает официальный telegram-канал мэрии, 31 декабря с 22:00 до 03:00 1 января движение транспорта остановят на участке от дома 42 по улице Ленина до перекрестка с проспектом Мира.

Администрация Ноябрьска предупредила о временном перекрытии одной из центральных улиц города в новогоднюю ночь. Как сообщает официальный telegram-канал мэрии, 31 декабря с 22:00 до 03:00 1 января движение транспорта остановят на участке от дома 42 по улице Ленина до перекрестка с проспектом Мира.

«Уважаемые ноябряне! В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Новому году, 31 декабря с 22:00 до 1 января 03:00 будет перекрыто движение на участке от дома 42 по улице Ленина до перекрестка с проспектом Мира. Просим учесть данную информацию при передвижении по городу», — говорится в сообщении мэрии.

