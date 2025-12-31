В Ноябрьске в Новогоднюю ночь перекроют центральную улицу. Скрин

«Уважаемые ноябряне! В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Новому году, 31 декабря с 22:00 до 1 января 03:00 будет перекрыто движение на участке от дома 42 по улице Ленина до перекрестка с проспектом Мира. Просим учесть данную информацию при передвижении по городу», — говорится в сообщении мэрии.