Глава тюменской ГИБДД обратился к водителям перед Новым годом

Он отметил, что вечером 30 декабря четыре человека погибли в ДТП.
Глава Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер обратился к водителям в преддверии праздников. Он призвал горожан к благоразумию и осторожности на дорогах, посоветовал тюменцам всегда учитывать повышенную интенсивность движения и плохую погоду.
«Я призываю водителей к благоразумию на дорогах. Особенно это касается тех автомобилистов, которые едут в новогодние путешествия с детьми и семьями. Не торопитесь, чаще отдыхайте в пути, при необходимости переждите непогоду в кемпинге, обязательно перевозите детей в удерживающих устройствах во время всей поездки, в случае усталости ребенка лучше остановитесь и дайте ему отдохнуть. Нужно быть осторожнее, чем обычно, чем всегда», — приводит слова Миллера пресс-служба Госавтоинспекции.
Он отметил, что вечером 30 декабря четыре человека погибли в ДТП на местных трассах. За сутки в 11 авариях пострадали 17 человек, трое их них сейчас в крайне тяжелом состоянии. Миллер поручил постоянно следить за дорожной и погодной обстановками.