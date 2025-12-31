Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава тюменской ГИБДД обратился к водителям перед Новым годом

Глава Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер обратился к водителям в преддверии праздников. Он призвал горожан к благоразумию и осторожности на дорогах, посоветовал тюменцам всегда учитывать повышенную интенсивность движения и плохую погоду.

Он отметил, что вечером 30 декабря четыре человека погибли в ДТП.

Глава Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер обратился к водителям в преддверии праздников. Он призвал горожан к благоразумию и осторожности на дорогах, посоветовал тюменцам всегда учитывать повышенную интенсивность движения и плохую погоду.

«Я призываю водителей к благоразумию на дорогах. Особенно это касается тех автомобилистов, которые едут в новогодние путешествия с детьми и семьями. Не торопитесь, чаще отдыхайте в пути, при необходимости переждите непогоду в кемпинге, обязательно перевозите детей в удерживающих устройствах во время всей поездки, в случае усталости ребенка лучше остановитесь и дайте ему отдохнуть. Нужно быть осторожнее, чем обычно, чем всегда», — приводит слова Миллера пресс-служба Госавтоинспекции.

Он отметил, что вечером 30 декабря четыре человека погибли в ДТП на местных трассах. За сутки в 11 авариях пострадали 17 человек, трое их них сейчас в крайне тяжелом состоянии. Миллер поручил постоянно следить за дорожной и погодной обстановками.