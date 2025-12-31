Центр Копейска остался без воды из-за аварии

В связи с аварией на сетях и временным прекращением подачи холодной воды для жителей организован подвоз воды по следующему графику: проспект Славы, 21А — с 9:30 до 11:00; проспект Славы, 29А — с 11:00 до 12:00; проспект Славы, 33 — с 12:00 до 13:00; проспект Коммунистический, 7А — с 13:00 до 14:00; проспект Коммунистический, 9А с 14:00 — 15:00 и проспект Ильича, 7А — 15:00. Накануне жители некоторых домов поселка Шагол в Челябинске из-за аварии остались без воды, ночью была понижена температура в системе отопления.