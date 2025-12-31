Центр Копейска остался без воды из-за аварии

Жителям организован подвоз воды (архивное фото).
Центр Копейска, города-спутника Челябинска, утром 31 декабря остался без воды из-за аварии. Жителям организован подвоз воды, сообщили в пресс-службе администрации города.
«Аварийная бригада работает на месте порыва. Примерное время восстановления водоснабжения — 13:00», — уточнили в пресс-службе горадминистрации.
В связи с аварией на сетях и временным прекращением подачи холодной воды для жителей организован подвоз воды по следующему графику: проспект Славы, 21А — с 9:30 до 11:00; проспект Славы, 29А — с 11:00 до 12:00; проспект Славы, 33 — с 12:00 до 13:00; проспект Коммунистический, 7А — с 13:00 до 14:00; проспект Коммунистический, 9А с 14:00 — 15:00 и проспект Ильича, 7А — 15:00. Накануне жители некоторых домов поселка Шагол в Челябинске из-за аварии остались без воды, ночью была понижена температура в системе отопления.