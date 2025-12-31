Ричмонд
Главный зимний волшебник Урала обратился к читателям URA.RU с новогодним напутствием

Главный зимний волшебник Урал Мороз пожелал в наступающим 2026 годом богатырского здоровья и мира в семье. Свои поздравления он специально подготовил для читателей URA.RU.

Урал Мороз пожелал крепкого здоровья.

«Пусть в Новом году сбудется все, о чем вы тихо шепчете, глядя на первую звезду. Пусть ваши планы будут прочнее уральской стали, а удача — ярче, чем новогодняя иллюминация в центре Екатеринбурга. Пусть здоровье будет богатырским, а сердце — теплым, как печь в деревенском доме. Пусть в ваших семьях царит согласие, чтобы как в хорошем сказе — слаженно, дружно и с огоньком», — сказал главный уральский волшебник.