Грузия вводит обязательное страхование для туристов, касающееся и белорусов

Иностранцы при въезде в Грузию должны при себе иметь действующий полис медицинского страхования, а также страхования от несчастных случаев на весь срок пребывания в стране: от момента въезда до даты выезда. При оформлении страховки важно учитывать, что она будет действовать на территории Грузии, предусматривает медицинское покрытие не менее 30 тысяч грузинских лари (около 10 тысяч евро) и включат покрытие расходов на несчастные случаи.