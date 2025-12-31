Ричмонд
Грузия вводит обязательное страхование для туристов, касающееся и белорусов

Грузия вводит обязательное страхование для иностранных туристов, это затронет и белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Грузия вводит обязательное страхование для иностранцев, это коснется и белорусов, сообщает Посольство Беларуси в этой стране.

В Грузии с 1 января 2026 года начнет действовать обязательное требование, связанное с наличием страхового полиса для всех иностранцев, в том числе и белорусов, которые въезжают в страну. Указанное нововведение будет действовать в отношении всех иностранных граждан и вне зависимости от цели поездки. Так, страховка с обозначенный даты понадобится туристам, транзитным пассажирам, деловым путешественникам.

Иностранцы при въезде в Грузию должны при себе иметь действующий полис медицинского страхования, а также страхования от несчастных случаев на весь срок пребывания в стране: от момента въезда до даты выезда. При оформлении страховки важно учитывать, что она будет действовать на территории Грузии, предусматривает медицинское покрытие не менее 30 тысяч грузинских лари (около 10 тысяч евро) и включат покрытие расходов на несчастные случаи.

Иностранным туристам рекомендуют иметь при себе страховку в двух форматах — электронном и бумажном. Если страховки не будет, то иностранцам могут отказать во въезде в страну.

