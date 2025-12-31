Как приманить к себе новогоднее чудо

Оно ведь как работает? По-настоящему важное, необходимое, жизнеопределяющее ведь не отпускает. Войдет в голову мысль — и все, думаешь ее, со всех сторон вертишь, изучаешь вопрос, и вот уже имеешь дело не с грезами, а с задачами, задачи разбиваешь на части и шаг за шагом движешься к цели. Тут, конечно, тоже настрой нужен. Мечтать о квартире и вздыхать, что ставки по кредитам неподъемны, повторять упаднические новостные заголовки, что только 3% россиян могут позволить себе ипотеку, — дело гиблое. Так же, как хотеть детей и причитать, что государство совсем плохо о демографии печется. Так же, как грезить о большой и чистой и ворчать, что кругом одни козлы или меркантильные хищницы. Так только фрустрацию нажить можно. И депрессию. И невроз. Так не надо.