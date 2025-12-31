РИА Новости: банки начали блокировать снятие крупной суммы наличных в банкомате

Российские банки стали блокировать снятие крупных сумм через банкоматы, после чего связываться для подтверждения такой операции с владельцами карт. Об этом пишут РИА Новости.
Таким образом, если гражданин хочет обналичить крупную сумму денег, его блокируют. Потом звонят из банка, сотрудники которого просят подтвердить снятие денежных средств.
После согласования операции ее можно будет повторить после пяти минут.
Накануне появилось сообщение, что клиенты российских банков столкнулись с блокировками после переводов средств между своими счетами. Дело в том, что банки должны проверять операции на мошенничество, иначе могут лишиться лицензий за халатность. При этом Центробанк РФ призвал приостанавливать подозрительные переводы, не блокируя счета.
Ранее Центробанк РФ предупредил о необходимости блокировать переводы граждан самим себе через СБП на сумму свыше 200 тысяч рублей. Однако банки должны учитывать такой перевод лишь в том случае, если в тот же день получатель попытается перевести деньги незнакомцу.