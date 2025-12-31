Герасимов: войска ВС РФ уверенно продвигаются вглубь обороны ВСУ

В ходе проверки хода выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Север» он подчеркнул, что бойцы группировки взяли под контроль около 950 кв. км в Сумской и Харьковской областях и освободили 32 населенных пункта, в том числе 14 в Харьковской области и 18 — в Сумской, сообщили в Минобороны РФ.