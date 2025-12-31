ХМАО накроют 40-градусные морозы на Новый год

Прогноз погоды на Новый год.
В Ханты-Мансийском округе 31 декабря и 1 января ожидается резкое похолодание почти до −40 градусов. Об этом сообщили в окружном Гидрометцентре.
«31 декабря. В отдельных районах небольшой снег. Ветер западных направлений 3−8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура ночью по западной половине −26,-31, местами до −39, по восточной половине −20,-25, местами до −10. Днем по западной половине −21,-26, местами до −34, по восточной половине −16,-21, местами до −6», — сказано на сайте.
1 января ночью синоптики прогнозируют переменную облачность и гололедицу на дорогах. Температура днем опустится до −29,-34, местами до −19. Днем ожидается небольшой снег и потепление до −9,-14, местами до −24.
В крупнейших городах ХМАО, согласно данным «Яндекс Погоды», 31 декабря и 1 января ожидается следующая погода:
Сургут — 31 декабря от −18 до −24, 1 января около −12. Облачно;Нижневартовск — 31 декабря от −17 до −24, 1 января около −12. Пасмурно;Ханты-Мансийск — 31 декабря от −20 до −22, 1 января около −12. Облачно с прояснениями.