ХМАО накроют 40-градусные морозы на Новый год

«31 декабря. В отдельных районах небольшой снег. Ветер западных направлений 3−8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура ночью по западной половине −26,-31, местами до −39, по восточной половине −20,-25, местами до −10. Днем по западной половине −21,-26, местами до −34, по восточной половине −16,-21, местами до −6», — сказано на сайте.