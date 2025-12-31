Ричмонд
Минэнерго вводит круглогодичный запрет майнинга в Бурятии и Забайкалье

Запрет на майнинг криптовалют в Бурятии и Забайкальском крае станет постоянным. Ранее ограничение действовало только в отопительный сезон. Об этом 31 декабря сообщили в Министерстве энергетики РФ.

«С учётом недавно принятых на правительственной комиссии по развитию электроэнергетики решений данный запрет в ближайшее время также будет скорректирован на круглогодичный», — приводит «РИА Новости» сообщение министерства.

Ведомство пояснило, что такое решение приняли, потому что прежние меры уже доказали свою эффективность для обеспечения энергобезопасности региона. В Минэнерго подчеркнули, что работа в этом направлении продолжится.

Ранее Life.ru писал о масштабной операции против нелегального майнинга в Московской области. Там задержали семерых сотрудников компании «Россети Московский регион». Их подозревают в пособничестве владельцам криптоферм.

