Минэнерго вводит круглогодичный запрет майнинга в Бурятии и Забайкалье

«С учётом недавно принятых на правительственной комиссии по развитию электроэнергетики решений данный запрет в ближайшее время также будет скорректирован на круглогодичный», — приводит «РИА Новости» сообщение министерства.
Ведомство пояснило, что такое решение приняли, потому что прежние меры уже доказали свою эффективность для обеспечения энергобезопасности региона. В Минэнерго подчеркнули, что работа в этом направлении продолжится.
Ранее Life.ru писал о масштабной операции против нелегального майнинга в Московской области. Там задержали семерых сотрудников компании «Россети Московский регион». Их подозревают в пособничестве владельцам криптоферм.
