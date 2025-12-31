Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МВД Кубраков сказал, где и для кого развернут точки обогрева в Минске

Министр внутренних дел раскрыл, для кого и где будут развернуты точки обогрева в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Министр внутренних дел Иван Кубраков сказал, где и для кого развернут точки обогрева в Минске. Подробности сообщили в телеграм-канале МВД Беларуси.

Перед новогодними праздниками глава МВД провел рабочее совещание. В повестке были вопросы, касающиеся комплексной подготовки к обеспечению правопорядка на массовых мероприятиях, созданию безопасных и комфортных условий для минчан и гостей белорусской столицы.

В МВД отметили, что личный состав органов внутренних дел и внутренних войск в новогодние праздники будет нести службу в усиленном режиме. Особое внимание будет уделяться местам массового пребывания людей, пресечению нарушений Правил дорожного движения (подробнее мы писали здесь).

Кроме того, Иван Кубраков провел инструктаж с личным составом минского гарнизона и поставил задачу на период новогодних праздников:

— Необходимо организовать коридоры безопасности вблизи основных концертных площадок и развернуть точки обогрева.

Кстати, мы собрали информацию про Новый год 2026 в Минске и по всей Беларуси: программа мероприятий на 31 декабря и 1 января, где встретить и куда сходить.

А еще мы узнали, как минчане встречали Новый год 50 лет назад: без снега, но с мясом кролика и апельсинами из Египта, а еще с фототелеграммами и премьерой «Иронии судьбы».