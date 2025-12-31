Глава МВД Кубраков сказал, где и для кого развернут точки обогрева в Минске

Министр внутренних дел Иван Кубраков сказал, где и для кого развернут точки обогрева в Минске. Подробности сообщили в телеграм-канале МВД Беларуси.
Перед новогодними праздниками глава МВД провел рабочее совещание. В повестке были вопросы, касающиеся комплексной подготовки к обеспечению правопорядка на массовых мероприятиях, созданию безопасных и комфортных условий для минчан и гостей белорусской столицы.
В МВД отметили, что личный состав органов внутренних дел и внутренних войск в новогодние праздники будет нести службу в усиленном режиме. Особое внимание будет уделяться местам массового пребывания людей, пресечению нарушений Правил дорожного движения (подробнее мы писали здесь).
Кроме того, Иван Кубраков провел инструктаж с личным составом минского гарнизона и поставил задачу на период новогодних праздников:
— Необходимо организовать коридоры безопасности вблизи основных концертных площадок и развернуть точки обогрева.
