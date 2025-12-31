Курганские VIP поздравили жителей с наступающим Новым годом. Видео

«Дорогие земляки, завершается очередной год. Он был разным. В какой-то мере он стал годом подведения итогов. Сегодня, подводя итоги и строя планы на будущее, мы смело можем сказать, что несмотря на все трудности, нам удалось преодолеть их и сохранить небывалые ранее темпы развития, которые Курганская область набрала за эти годы. Желаю вам сохранить и преумножить то хорошее, чем запомнился уходящий год. Открыть новую страницу с верой в Бога, в себя и в добро. С желанием нести свет. И тогда мы обязательно продолжим расти и развиваться», — поздравил земляков губернатор Курганской области Вадим Шумков.