Курганские VIP поздравили жителей с наступающим Новым годом. Видео

Курганцев поздравили с наступающим 2026 годом.
Курганские высокопоставленные чиновники поздравили жителей региона с наступающим Новым годом. В поздравлении поучаствовали губернатор, мэр, председатель областной думы и другие. URA.RU собрало поздравления для курганцев от местных элит.
«Дорогие земляки, завершается очередной год. Он был разным. В какой-то мере он стал годом подведения итогов. Сегодня, подводя итоги и строя планы на будущее, мы смело можем сказать, что несмотря на все трудности, нам удалось преодолеть их и сохранить небывалые ранее темпы развития, которые Курганская область набрала за эти годы. Желаю вам сохранить и преумножить то хорошее, чем запомнился уходящий год. Открыть новую страницу с верой в Бога, в себя и в добро. С желанием нести свет. И тогда мы обязательно продолжим расти и развиваться», — поздравил земляков губернатор Курганской области Вадим Шумков.
Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов тоже выступил с поздравлении. В своем обращении политик отметил, что 2025 год был непростым, но насыщенным и плодотворным. Фролом добавил, что новый год был объявлен президентом России как Год единстве всех народов. «Новый год — это год новых замыслов, планов и ожиданий. Пусть все задуманное обязательно воплотится в жизнь. Пусть ваши близкие будут здоровы и счастливы», — отметил Фролов.
Пожелания для жителей также передал глава города Антон Науменко. В своем поздравлении мэр отметил, что уходящий 2025 год был наполнен событиями. За это время город строил дороги, приводил в порядок дворы и общественные территории. Науменко также напомнил, что за трудовые подвиги в годы Великой Отечественной войны Курган получил статус города трудовой доблести. «Новый год — это семейный праздник. Проведите его в кругу родных и близких. Желаю, что ребята, которые защищают нашу Родину, как можно скорее вернулись домой с победой. Желаю здоровья, исполнения самых заветных желаний. Пусть растет и процветает наш город», — озвучил Науменко.
Военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов обратился с новогодним поздравлением к родным и близким военнослужащих и защитников Отечества. Он отметил, что от имени личного состава военного комиссариата Курганской области и от себя лично поздравляет жителей региона с наступающим Новым годом, который по праву считается одним из самых значимых и любимых праздников в России.
По словам Зарипова, каждый раз, встречая Новый год, люди связывают с ним ожидания более благополучного и успешного периода, чем уходящий, надеясь на положительные изменения во всех сферах жизни. Военный комиссар выразил уверенность, что 2026 год станет для жителей региона новой ступенью в их развитии, подарит чувство полноты жизни и реализованности. В своем обращении он также пожелал курганцам успехов в службе, трудовой и общественной деятельности на благо Отечества, крепкого здоровья, мира, добра, счастья и стабильного благополучия.
Глава Шадринского округа Дмитрий Жуков также обратился к жителям с новогодним поздравлением. «Уважаемые жители Шадринского округа, дорогие земляки! Примите сердечные поздравления с наступающим 2026 годом! Пусть наступающий год станет временем созидательного труда, новых достижений и воплощения добрых инициатив. Пусть он укрепит мир, согласие и единство, поможет в решении самых острых задач как на уровне всей страны, так и каждой семьи, каждого человека. Желаю вам исполнения заветных желаний, осуществления лучших намерений, крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне», — поздравил Жуков.