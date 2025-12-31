Россиянам рассказали, как бороться с шумными соседями в новогоднюю ночь

В Москве нет отдельного «новогоднего окна», когда можно шуметь в жилом доме. Об этом напомнил юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.
Эксперт отметил, что в новогоднюю ночь действует ночной режим (с 23:00 до 07:00): запрещено шуметь — громко включать музыку, использовать усилители звука, кричать, петь, запускать пиротехнику, если это мешает соседям.
— В моменте самый рабочий инструмент — вызов полиции через 112 или 102. Сообщите адрес, подъезд, этаж, по возможности квартиру, опишите, что происходит и с какого времени. Попросите зарегистрировать обращение и назвать номер регистрации сообщения. Если наряд приедет, попросите зафиксировать обстоятельства: кто шумит, в какое время, что именно мешает отдыху, — отметил Русяев.
Для доказательства достаточно записи из квартиры с шумом и отметкой даты/времени. Заходить к соседям не нужно.
Юрист добавил, что при повторном шуме или его прекращении до приезда полиции следует подать заявление участковому или в дежурную часть — с данными о времени, характере шума, источником, записью и контактами свидетелей, передает Lenta.ru.
Вероятность лишения квартиры из-за жалоб на шум крайне мала. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. По ее словам, суды редко выносят решения о выселении жильцов.
Ранее заслуженный юрист России и бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев предупредил, что жильцам многоквартирных домов, которые нарушают покой соседей, грозит наказание. Он также отметил, что жилье нельзя использовать для производства или гостиничного бизнеса.