Жителей Камчатки предупредили о перебоях в работе мобильного интернета

«Тридцать первого декабря в Камчатском крае, как и во многих регионах страны, будут наблюдаться перебои по передаче данных в сетях сотовых операторов большой четверки — “МегаФон”, МТС, “Билайн” и Tele2 (“Т2 Мобайл”)», — проинформировали власти в своем Telegram-канале.
Ограничения мобильного интернета в правительстве связывают с обеспечением «безопасности населения, защиты объектов и инфраструктуры». При этом власти подчеркивают, что проводной интернет и бесплатные точки доступа продолжат работать в обычном режиме.
«При ограничениях продолжат работать ресурсы и сервисы из перечня цифровых платформ, которые формирует Минцифры РФ из наиболее популярных интернет-ресурсов России, а также трех региональных сервисов. В том числе, будет доступен мессенджер Max», — отмечается в сообщении.
Также уточняется, что банкоматы и терминалы оплаты в крупных торговых сетях будут работать без ограничений, однако возможны перебои с оплатой товаров с мобильных терминалов. Бесплатные точки доступа Wi-Fi продолжают работать в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе. О времени восстановления связи будет сообщено дополнительно.