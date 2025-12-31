Жителей Камчатки предупредили о перебоях в работе мобильного интернета

Также уточняется, что банкоматы и терминалы оплаты в крупных торговых сетях будут работать без ограничений, однако возможны перебои с оплатой товаров с мобильных терминалов. Бесплатные точки доступа Wi-Fi продолжают работать в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе. О времени восстановления связи будет сообщено дополнительно.