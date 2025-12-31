Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Камчатки предупредили о перебоях в работе мобильного интернета

П. -КАМЧАТСКИЙ, 31 дек — РИА Новости. Перебои в работе мобильного интернета ожидаются в Камчатском крае 31 декабря, сообщает правительство Камчатского края.

Источник: © РИА Новости

«Тридцать первого декабря в Камчатском крае, как и во многих регионах страны, будут наблюдаться перебои по передаче данных в сетях сотовых операторов большой четверки — “МегаФон”, МТС, “Билайн” и Tele2 (“Т2 Мобайл”)», — проинформировали власти в своем Telegram-канале.

Ограничения мобильного интернета в правительстве связывают с обеспечением «безопасности населения, защиты объектов и инфраструктуры». При этом власти подчеркивают, что проводной интернет и бесплатные точки доступа продолжат работать в обычном режиме.

«При ограничениях продолжат работать ресурсы и сервисы из перечня цифровых платформ, которые формирует Минцифры РФ из наиболее популярных интернет-ресурсов России, а также трех региональных сервисов. В том числе, будет доступен мессенджер Max», — отмечается в сообщении.

Также уточняется, что банкоматы и терминалы оплаты в крупных торговых сетях будут работать без ограничений, однако возможны перебои с оплатой товаров с мобильных терминалов. Бесплатные точки доступа Wi-Fi продолжают работать в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе. О времени восстановления связи будет сообщено дополнительно.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше