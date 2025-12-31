«Здравствуй, Дед Мороз!»: омичи продолжают мерзнуть без отопления в Чкаловском районе

«Вы извините, но слов и терпения не хватает. Когда кончат издеваться над людьми? Дали тепло и горячую воду через сутки после проблемы: без отопления 25,5 часов находились 15 домов по улице им. 75-й Гвардейской Бригады. Но мы рано радовались: через 15 минут опять батареи холодеют, опять прорыв в другом месте и отключение. Мерзнут жители 8 домов начиная с номера 16, и далее по улице им. 75-й Гвардейской Бригады. Кто нам поможет? Уже ни сил, ни слов не хватает!», — сообщила омичка вечером 30 декабря в телеграм-канале «Аварийный Омск».