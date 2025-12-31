«Здравствуй, Дед Мороз!»: омичи продолжают мерзнуть без отопления в Чкаловском районе

Многострадальные жильцы нескольких домов по улице им. 75-й Гвардейской Бригады снова жалуются в соцсетях на холодные батареи. Со слов омичей, теплыми батареи были всего 15 минут: после очередного ремонта и подачи отопления, на теплотрассе случился новый прорыв.
«Вы извините, но слов и терпения не хватает. Когда кончат издеваться над людьми? Дали тепло и горячую воду через сутки после проблемы: без отопления 25,5 часов находились 15 домов по улице им. 75-й Гвардейской Бригады. Но мы рано радовались: через 15 минут опять батареи холодеют, опять прорыв в другом месте и отключение. Мерзнут жители 8 домов начиная с номера 16, и далее по улице им. 75-й Гвардейской Бригады. Кто нам поможет? Уже ни сил, ни слов не хватает!», — сообщила омичка вечером 30 декабря в телеграм-канале «Аварийный Омск».
Интересно, что за несколько часов до этого поста, о завершении ремонта на трубопроводе в районе улице 75-й Гвардейской Бригады отчиталась в этом же телеграм-канале АО «Тепловая компания». Ведомство сообщило, что горячее водоснабжение и отопление восстановлены 30 декабря. Пока коммунальщики никак не отреагировали на последующий пост об очередном прорыве. Появилось отопление и ГВС у несчастных жителей указанных в посте домов, остается неизвестным.