В Самаре скончалась 101-летняя врач-фтизиатр Нина Танишева

Министерство здравоохранения Самарской области сообщило скорбную новость. На 102 году жизни скончалась главный детский фтизиатр Куйбышевской области, ветеран Великой Отечественной войны Нина Степановна Танишева.
Путь врача Нина Степановна начала еще школьницей в Архангельске. В годы Великой Отечественной она работала в местном эвакогоспитале. А в это же время получала специальность в Архангельском медицинском институте. Днём училась, а вечером помогала раненым бойцам Карельского фронта. После войны Нина Танишева работала врачом-фтизиатром. В 1962 году вместе с мужем переехала в Куйбышев. До 1989 года была заведующей отделением Самарского областного туберкулёзного диспансера. Более 20 лет являлась главным детским фтизиатром Куйбышевской области.
Нина Степановна была удостоена звания «Почётный гражданин Самары», награждена медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник здравоохранения», нагрудными знаком «Почетный ветеран здравоохранения Самарской области», памятными знаками «Куйбышев — запасная столица 75 лет», «Самара — город трудовой и боевой славы», «В память военного парада в г. Куйбышеве 1941 г.», а также юбилейными медалями «В ознаменование победы в Великой Отечественной Войне 1941−1945 гг.».
Прощание с Ниной Степановной Танишевой пройдёт 5 января с 10:45 до 11:30 по адресу: ул. Борская, д. 108, корп. 1, зал № 2.
Редакция «АиФ-Самара» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Нины Степановны, выраженным Минздравом Самарской области, ассоциацией фтизиатров региона, медицинским сообществом.