В Самаре скончалась 101-летняя врач-фтизиатр Нина Танишева

Путь врача Нина Степановна начала еще школьницей в Архангельске. В годы Великой Отечественной она работала в местном эвакогоспитале. А в это же время получала специальность в Архангельском медицинском институте. Днём училась, а вечером помогала раненым бойцам Карельского фронта. После войны Нина Танишева работала врачом-фтизиатром. В 1962 году вместе с мужем переехала в Куйбышев. До 1989 года была заведующей отделением Самарского областного туберкулёзного диспансера. Более 20 лет являлась главным детским фтизиатром Куйбышевской области.