Российские банки начали блокировать снятие крупной суммы наличных

Банки в Российской Федерации ввели дополнительные меры безопасности, связанные со снятием крупных наличных сумм через банкоматы.
Как выяснило РИА Новости, при попытке такой операции она может быть временно заблокирована. После блокировки клиенту поступает телефонный звонок от банка с целью подтверждения его намерений.
Если клиент подтверждает операцию, ему сообщают, что повторный запрос на выдачу наличных можно будет осуществить через пять минут. По истечении этого времени при повторном обращении к банкомату клиент успешно получает запрашиваемую сумму.
