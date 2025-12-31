Афиша на 31 декабря, 1 января. Куда пойти в выходные дни в Перми?

31 декабря
ДК железнодорожников
17.00 | Подруги по пятницам | 18+
Дом актёра
18.00, 20.00 | 19.00 | Не то пальто | 12+
10.30 | Первый снег | 0+
11.00 | Пароль: Морозко | 6+
Органный концертный зал
17.00 | Ансамбль солистов «Хорус-квартет». Концерт «Под бой курантов» | 6+
ПДНТ «Губерния»
11.00 | Морозы | 0+
12.00 | Тошка, Крошка и волшебства немножко… | 0+
Планетарий
12.00 | Приключение Хрумки в зимнем лесу | 6+
15.00 | Воздушные призраки | 12+
Театр «Данилин»
13.00 | Сказочное представление «Волшебство под ёлкой» | 6+
22.30 | Новогодняя ночь в театре «Данилин» Уникальное праздничное шоу «Новогоднее кабаре» | 12+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского
12.00, 18.00 | Щелкунчик | 6+
Театр-Театр
11.00, 16.00, 19.00 | Зимний мастер | Театр-Тятрик | 6+
13.00, 17.30 | Алиса в стране чудес | Театр-Тятрик | 6+
14.00, 18.00 | Винил | Большая сцена | 12+
1 января
ПДНТ «Губерния»
18.00 | Новогоднее представление «Морозы» | 0+