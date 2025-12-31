Глава Башкирии получил поздравление от Владимира Путина

2025 год прошёл под знаком 80-летия Великой Победы, и это был Год защитников Отечества. Память о Великой Отечественной войне сегодня особенно важна. Она в воспитании, в школьных и студенческих проектах и в семейных архивах. Мы понимаем высочайшую цену мирной жизни и помним подвиг наших предков. Именно поэтому десятки тысяч бойцов из регионов Приволжского федерального округа сегодня заняты в специальной военной операции, и сотни тысяч волонтёров помогают им приблизить Победу. Мы заботимся о семьях наших Героев, поддерживаем их близких и родных людей.