Глава Башкирии получил поздравление от Владимира Путина

Поздравительные послания руководителю республики адресовали президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, председатель правительства России Михаил Мишустин и полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.
"Уважаемый Радий Фаритович!
Поздравляю вас с Новым годом.
Мы всегда с особым волнением и надеждой ждём этот светлый праздник, стремимся разделить его теплоту с родными и близкими людьми, с товарищами и друзьями. Искренне верим, что наши добрые мечты и помыслы обязательно сбудутся, а наступающий год принесёт перемены к лучшему.
Желаю вам крепкого здоровья и успехов", — поздравил Владимир Путин.
В поздравлении Александра Лукашенко говорится:
"Уважаемый Радий Фаритович!
Примите самые искренние поздравления с Новым годом.
Уверен, что благодаря вашей активной поддержке и нацеленности на упрочение белорусско-российской дружбы всесторонне сотрудничество между нашими странами будет и впредь успешно развиваться.
Сердечно желаю вам доброго здоровья, счастья и новых успехов в вашей ответственной деятельности, мира и благополучия вам и вашим близким".
"Уважаемый Радий Фаритович!
Примите мои искренние поздравления с Новым годом и светлым Рождеством!
Эти праздники наполняют сердца теплом и добротой. Они объединяют нас общими чувствами — счастьем и вдохновением. В кругу семьи мы строим планы на будущее.
Пусть наступающий год станет временем созидания, исполнения желаний. Успешным для России, а значит, и для каждого из нас. И рядом будут те кто всегда поддерживает, помогает идти вперёд.
Желаю вам и вашим близким счастья, здоровья, благополучия и взаимопонимания", — написал в послании Михаил Мишустин.
В своём поздравлении Игорь Комаров обратился ко всем жителям ПФО.
"Дорогие жители Приволжского федерального округа, поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
2025 год прошёл под знаком 80-летия Великой Победы, и это был Год защитников Отечества. Память о Великой Отечественной войне сегодня особенно важна. Она в воспитании, в школьных и студенческих проектах и в семейных архивах. Мы понимаем высочайшую цену мирной жизни и помним подвиг наших предков. Именно поэтому десятки тысяч бойцов из регионов Приволжского федерального округа сегодня заняты в специальной военной операции, и сотни тысяч волонтёров помогают им приблизить Победу. Мы заботимся о семьях наших Героев, поддерживаем их близких и родных людей.
Год, который заканчивается, был очень насыщенным. Мы открывали новые производства, школы и поликлиники, строили и обновляли дороги, парки и набережные. Наши города и сёла меняются к лучшему. И за каждым проектом — работа тысяч людей, профессионализм, упорство и вера в любимый край.
Наш округ — один из ключевых центров развития страны: регионы участвуют в национальных проектах, развивают промышленность и сельское хозяйство, создают новые технопарки и кампусы для студентов, внедряют информационные технологии и искусственный интеллект. Предприятия ВПК в регионах округа в уходящем году работают в полную силу. Заводы ритмично выполняют государственный оборонный заказ, производят всё необходимое для наших военнослужащих.
У нас проходят крупные форумы, фестивали, спортивные соревнования, развиваются социальные инициативы. И всё это делает нашу с вами жизнь интереснее и комфортнее.
В последние минуты уходящего года каждый загадывает своё самое сокровенное желание. Пусть в 2026 году у вас и ваших близких будет самое главное: здоровье, любовь, стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Пусть работа приносит радость, пусть хватает времени на отдых, общение и тёплые встречи.
С наступающим Новым годом! Пусть всё будет хорошо!".
