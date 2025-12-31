Новая модель «учись и работай» для студентов официально вводится в Беларуси

По словам Наталии Павлюченко, уже со второго и третьего курса у студентов есть возможность официально совмещать обучение в вузе с профессиональной деятельностью по получаемой специальности. Это позволяет студентам на практике применять теоретические знания. К примеру, работая стажером младшего научного сотрудника, воспитателем, медицинским регистратором.