Новая модель «учись и работай» для студентов официально вводится в Беларуси. Подробности в интервью БелТА озвучила министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко.
Она обратила внимание, что вовлечение белорусской молодежи в трудовую деятельность выходит на новый уровень. Это стало возможным благодаря внедрению гибкой модели «учись и работай».
По словам Наталии Павлюченко, уже со второго и третьего курса у студентов есть возможность официально совмещать обучение в вузе с профессиональной деятельностью по получаемой специальности. Это позволяет студентам на практике применять теоретические знания. К примеру, работая стажером младшего научного сотрудника, воспитателем, медицинским регистратором.
— Для дальнейшего развития этого направления планируется определить перечень конкретных должностей, которые смогут занимать студенты старших курсов в соответствии с их профилем подготовки, — заявила министр труда и социальной защиты Беларуси.
