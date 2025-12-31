Ричмонд
Новая модель «учись и работай» для студентов официально вводится в Беларуси

В Беларуси вводится новая модель для студентов, позволяющая и учиться, и работать.

Источник: Комсомольская правда

Новая модель «учись и работай» для студентов официально вводится в Беларуси. Подробности в интервью БелТА озвучила министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко.

Она обратила внимание, что вовлечение белорусской молодежи в трудовую деятельность выходит на новый уровень. Это стало возможным благодаря внедрению гибкой модели «учись и работай».

По словам Наталии Павлюченко, уже со второго и третьего курса у студентов есть возможность официально совмещать обучение в вузе с профессиональной деятельностью по получаемой специальности. Это позволяет студентам на практике применять теоретические знания. К примеру, работая стажером младшего научного сотрудника, воспитателем, медицинским регистратором.

— Для дальнейшего развития этого направления планируется определить перечень конкретных должностей, которые смогут занимать студенты старших курсов в соответствии с их профилем подготовки, — заявила министр труда и социальной защиты Беларуси.

Ранее Минтруда сказало, что белорусы будут отдыхать 12 дней в январе 2026 года.

Тем временем Минтруда Беларуси сказало, что пенсии в 2026 вырастут на более чем 14%, превысив 1000 рублей.