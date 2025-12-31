Шеф-повар Савельев дал пошаговый рецепт вкусной селедки под шубой

«Берем коренья — свекла, морковь, картофель. Моем, но не чистим. Маринуем с использованием соли, перца, растительного масла. И отправляем запекаться в фольге при температуре 180 градусов на 20 минут. В это время варим яйца, затем — отделяем белок от желтка и отдельно нарезаем их на мелкой терке. Сельдь нарезает кубиками», — объяснил Савельев.