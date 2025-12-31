Шеф-повар Савельев дал пошаговый рецепт вкусной селедки под шубой

В классический новогодний салат «Селедка под шубой» можно добавить даже яблоки, а сделать его еще более вкусным поможет пошаговый рецепт, которым с aif.ru поделился шеф-повар Роман Савельев.
Ингредиенты: филе селедки, картофель, морковь, свекла, яйца, соль, перец, растительное масло. Для соуса: майонез, сыр Креметте, чеснок.
«Берем коренья — свекла, морковь, картофель. Моем, но не чистим. Маринуем с использованием соли, перца, растительного масла. И отправляем запекаться в фольге при температуре 180 градусов на 20 минут. В это время варим яйца, затем — отделяем белок от желтка и отдельно нарезаем их на мелкой терке. Сельдь нарезает кубиками», — объяснил Савельев.
Для приготовления соуса понадобится майонез и сыр Креметте с добавлением небольшого количества чеснока. На килограмм салата уйдет примерно 200 грамм соуса: 100 грамм майонеза и 100 грамм сыра, а также немного чеснока.
После приготовления овощи необходимо достать из духовки, нарезать и выложить все ингредиенты слоями.
«Сначала идет заправленный соусом картофель, затем сельдь, заправленные соусом морковь, белки яиц и свекла. Салат готов», — отметил шеф-повар.
Приготовленный салат необходимо посыпать натертыми желтками яиц.
Савельев добавил, что в салат «Селедка под шубой» можно добавить и яблоко, но нужно исходить из личных вкусовых предпочтений.
Ранее диетолог Селезнева дала три совета по выбору красной икры в магазине.