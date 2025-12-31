Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 31 декабря 2025: Погода в новогоднюю ночь в Молдове — снег и мороз до −7 градусов; в праздники Центральный рынок Кишинева будет закрыт, а маркеты работают меньше, че

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 31 декабря 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 31 декабря 2025:

1. Снег не ушел, мороз — остался: Кажется, Новый год в Молдове будет белым и пушистым — синоптики дали точный прогноз.

2. Центральный рынок Кишинева закроется, супермаркеты работают по сокращенному графику: Публикуем режим работы в новогодние дни.

3. На спорной скорости, в кювет: Глава Нацбанка сравнила развитее экономики Молдовы с разгоном Ferrari — это даже не смешно.

4. Президент Молдовы недовольна своей партией: ПАС не может обеспечить результаты даже в тех сферах, которые контролирует полностью.

5. Жители Молдовы еще раз убедились в том, как власти их сильно не любят: Могли бы устроить народу мини-каникулы, а не гнать на работу 2 и 9 января — придется создавать видимость бурной деятельности.

Политический обман ПАС в Молдове: Спортсменка Никита, прошедшая в парламент, уступает свое место спонсорам партии власти.

Окончательно убеждаемся, что в молдавской политике удивляться уже нечему (далее…).

Политическое «копье», направленное в сердце гагаузов: Стали известны притязания Кишинева в Комрате.

По мнению аналитика Сергея Ткача, действия нынешних молдавских властей вызывают дестабилизацию в обществе, формируют правовой нигилизм, создают экзистенциальную угрозу целостности страны и конституционного порядка (далее…).

Жестокое избиение 13-летней девочки в Яловенах — не преступление по версии молдавского МВД: Ребенка искалечили, пытались утопить, но государство всё ещё раздумывает, считать ли это уголовным делом.

По словам министра, «материал зарегистрирован» и сейчас полиция лишь «собирает информацию», чтобы решить, достойно ли это дело статуса уголовного (далее…).