Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 31 декабря 2025:
1. Снег не ушел, мороз — остался: Кажется, Новый год в Молдове будет белым и пушистым — синоптики дали точный прогноз.
2. Центральный рынок Кишинева закроется, супермаркеты работают по сокращенному графику: Публикуем режим работы в новогодние дни.
3. На спорной скорости, в кювет: Глава Нацбанка сравнила развитее экономики Молдовы с разгоном Ferrari — это даже не смешно.
4. Президент Молдовы недовольна своей партией: ПАС не может обеспечить результаты даже в тех сферах, которые контролирует полностью.
5. Жители Молдовы еще раз убедились в том, как власти их сильно не любят: Могли бы устроить народу мини-каникулы, а не гнать на работу 2 и 9 января — придется создавать видимость бурной деятельности.
Читайте также:
Политический обман ПАС в Молдове: Спортсменка Никита, прошедшая в парламент, уступает свое место спонсорам партии власти.
Окончательно убеждаемся, что в молдавской политике удивляться уже нечему (далее…).
Политическое «копье», направленное в сердце гагаузов: Стали известны притязания Кишинева в Комрате.
По мнению аналитика Сергея Ткача, действия нынешних молдавских властей вызывают дестабилизацию в обществе, формируют правовой нигилизм, создают экзистенциальную угрозу целостности страны и конституционного порядка (далее…).
Жестокое избиение 13-летней девочки в Яловенах — не преступление по версии молдавского МВД: Ребенка искалечили, пытались утопить, но государство всё ещё раздумывает, считать ли это уголовным делом.
По словам министра, «материал зарегистрирован» и сейчас полиция лишь «собирает информацию», чтобы решить, достойно ли это дело статуса уголовного (далее…).