Нацбанк Беларуси выпустил шесть новых двухрублевых монет перед Новым годом. Подробности сообщили в Национальном банке.
Со среды, 31 декабря, Нацбанк выпускает в обращение шесть памятных монет номиналом два рубля. Речь идет о серии «Гісторыя беларускага машынабудавання». В частности, появятся монеты «Тралейбус», «Цягач», «Самазвал», «Камбайн», «Грузавік», «Трактар». Их масса составляет 5,81 грамма, а тираж — 25 000 штук каждого наименования.
Нацбанк показал шесть новых двухрублевых монет в Беларуси. Фото: nbrb.by.
Монеты имеют форму круга, а с лицевой и оборотной сторон расположен кант, который выступают по окружности. Их отчеканили на монетном дворе акционерного общества «Гознак» качеством «анциркулейтед». Перечисленные монеты являются законным платежным средством.
