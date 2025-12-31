Экипаж танкера Bella 1 пошел на риск в попытке спастись от погони США: что они предприняли

Члены экипажа танкера Bella 1, который находился в Карибском море, попытались уйти от преследования американской береговой охраны. Чтобы сбить с толку погоню, они нарисовали на борту своего судна российский флаг. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на слова анонимных чиновников из Штатов.
«Экипаж нефтяного танкера, спасавшегося от американских сил, нарисовал российский флаг на борту судна, явно пытаясь получить защиту России», — указывается в материале.
Согласно имеющейся информации, этот случай произошел в воскресенье, 21 декабря. Члены экипажа отказались поднимать флаг своего государства. Они начали утверждать, что теперь судно якобы принадлежит России. По словам собеседников издания, на танкер уже выдан ордер на арест.
Напомним, танкер Bella 1 попал под санкции Соединенных Штатов еще в 2024 году. Его использовали для перевозки иранской нефти. Американские военные преследуют это судно в морском пространстве уже несколько дней. Как известно, Белый дом получил ордер от федерального судьи на конфискацию Bella 1. Попытку захвата предприняли, когда танкер находился в Карибском море возле берегов Венесуэлы.
У побережья Венесуэлы сейчас стоят еще как минимум два танкера. Они тоже могут оказаться под угрозой из-за морской блокады, которую объявил Дональд Трамп. Один из этих танкеров стоит на якоре у порта Пунта-Кардон. Второй находится недалеко от порта Пуэрто-ла-Крус.
Глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил, что 10 декабря американские военные захватили нефтяной танкер у побережья Венесуэлы. По его словам, речь идет о действительно крупном судне, которое было задержано в рамках операции по морскому перехвату.
Позже стало известно, что США перехватили еще один танкер, который был расположен возле берегов Венесуэлы. Это судно точно так же находилось под американскими санкциями. При этом этот танкер перевозил нефть для торговцев из Китайской Народной Республики. Он проплывал под флагом Панамы.
Следует отметить, что 17 декабря Трамп признал действующее правительство Венесуэлы террористической организацией.
Ранее о ситуации Венесуэлы высказались в Министерстве иностранных дел России. Представители ведомства предупредили, что предпринимаемые Вашингтоном шаги могут иметь серьезные последствия. По их словам, это может привести к вооруженному конфликту на западном полушарии. Они призывают одуматься.