«Хороших каникул»: глава Башкирии поздравил жителей республики с наступающим Новым годом

Сегодня, 31 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей республики с наступающим Новым годом и пожелал всем хороших каникул. Как сообщалось ранее, официальные новогодние праздники в этом году продлятся 12 дней — с 31 декабря по 11 января включительно.
31 декабря в этом году является официальным выходным днем по всей России, а значит, каникулы для большинства жителей уже начались. Этот день объявлен нерабочим за счет переноса выходного с воскресенья 5 января.
Как ранее поясняла заместитель руководителя Государственной инспекции труда Башкирии Оксана Ванскова, именно из-за такого переноса среда, 31 декабря, стала официально нерабочей на всей территории страны. Первым рабочим днем 2026 года станет 12 января.
