Старейшая кошка в мире Флосси отметила 30-летний юбилей

Кошка по кличке Флосси, британская короткошёрстная, родившаяся 29 декабря 1995 года, отметила 30-летие. По человеческим меркам это эквивалентно 140−160 годам.

Источник: Life.ru

Флосси — самая пожилая кошка на планете. За свою жизнь она сменила трёх владельцев. Последние три года живёт в одной английской семье. У неё ослабли слух и зрение, но бодрость духа осталась. Она встаёт рано, чтобы позавтракать, чередует лёгкие игры с долгим отдыхом и сном.

Книга рекордов Гиннесса внесла Флосси в ноябре 2022 года, когда ей было 26 лет и 316 дней. Сегодня она входит в топ-7 самых долгоживущих кошек за всю историю. Абсолютный рекорд пока держит кошка Крим Пафф, прожившая 38 лет.

Ранее Life.ru писал о самом маленьком коне в мире. Немецкий пони Пумукель официально признан самым низкорослым — его рост в холке составляет всего 52,6 см. Хозяйка лошади, Карола Вайдеманн, рассказала, что её подруга нашла Пумукеля в 2020 году, когда искала лошадей, нуждающихся в медицинской помощи.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.