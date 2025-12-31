Старейшая кошка в мире Флосси отметила 30-летний юбилей

Флосси — самая пожилая кошка на планете. За свою жизнь она сменила трёх владельцев. Последние три года живёт в одной английской семье. У неё ослабли слух и зрение, но бодрость духа осталась. Она встаёт рано, чтобы позавтракать, чередует лёгкие игры с долгим отдыхом и сном.
Книга рекордов Гиннесса внесла Флосси в ноябре 2022 года, когда ей было 26 лет и 316 дней. Сегодня она входит в топ-7 самых долгоживущих кошек за всю историю. Абсолютный рекорд пока держит кошка Крим Пафф, прожившая 38 лет.
