МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие по России из своей резиденции в Великом Устюге, следует из интерактивной карты, созданной на платформе Росавиации.
Сказочные сани Деда Мороза 31 декабря совершают путешествие по России и в течение дня пролетят через все 11 часовых поясов страны. Путь волшебника можно будет отследить с помощью специального сервиса Росавиации.
Минтранс РФ и Росавиация анонсировали путешествие Деда Мороза по России 30 декабря. Министр транспорта Андрей Никитин поручил главе Росавиации Дмитрию Ядрову обеспечить беспрепятственное движение Деда Мороза по воздушным трассам, чтобы дети получили подарки в срок.