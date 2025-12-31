Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие по России

Дед Мороз из Великого Устюга отправился в новогоднее путешествие по России.

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие по России из своей резиденции в Великом Устюге, следует из интерактивной карты, созданной на платформе Росавиации.

Сказочные сани Деда Мороза 31 декабря совершают путешествие по России и в течение дня пролетят через все 11 часовых поясов страны. Путь волшебника можно будет отследить с помощью специального сервиса Росавиации.

Минтранс РФ и Росавиация анонсировали путешествие Деда Мороза по России 30 декабря. Министр транспорта Андрей Никитин поручил главе Росавиации Дмитрию Ядрову обеспечить беспрепятственное движение Деда Мороза по воздушным трассам, чтобы дети получили подарки в срок.

Узнать больше по теме
Андрей Никитин: биография, личная жизнь и карьера
Андрей Никитин — российский государственный и политический деятель, который прошел путь от бизнеса до поста министра транспорта. Детали его биографии — в нашем материале.
Читать дальше