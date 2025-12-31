Новогодняя апатия: почему нет ощущения праздника и что с этим делать

Психологи советуют не давить на людей, которые столкнулись с новогодней апатией.
В период подготовки к Новому году люди часто сталкиваются с апатией. Это происходит по разным причинам. Чаще всего с потерей новогоднего настроения сталкиваются пенсионеры — они нередко остаются одни в этот праздник. О том, почему в преддверии главного праздника в году может наступить апатия и что с этим делать — в материале URA.RU.
Почему перед Новым годом нет настроения.
Новогоднего настроения может не быть из-за усталости от рутины и предновогодней суеты.
Психиатр Антон Шестаков отмечает, что в преддверии праздников в мозге усиливается выработка дофамина — нейромедиатора, связанного с ожиданием вознаграждения и формированием мотивации. Это приводит к ощущению эмоционального подъема и прилива энергии. При этом наибольшая интенсивность подобных переживаний чаще всего приходится не на сам праздник, а именно на этап ожидания «чуда».
Одновременно на фоне стресса повышается уровень кортизола. Этот гормон, как подчеркивает специалист, частично подавляет ощущение усталости и позволяет человеку продолжать работать на пределе возможностей, пишут «Ведомости».
После этого утром 1 января мозг, ожидавший грандиозной награды в виде изменения жизни, видит обыденность жизни. Эксперт отметил, что ресурсы для получения удовольствия оказываются временно истощенными. Сложности, по его словам, добавляет сбитый режим сна и алкоголь.
Почему нет ощущения праздника в канун Нового года.
Утрата ощущения праздника является естественным явлением и обусловлена изменениями в психике человека и его отношении к жизни, пишет Pravda.ru со ссылкой на психолога Алису Метелину. По мере взросления нервная система утрачивает былую пластичность, а психика становится более склонной фиксироваться на негативном опыте. Кроме того, если в прошлом в праздничный день произошло неприятное событие, оно может надолго сохраниться в памяти и сформировать устойчивую связь этого периода с печалью или чувством вины.
«С возрастом нервная система становится более ригидной, и человек склонен придавать негативным событиям большее значение. Поэтому даже один неприятный эпизод, произошедший в праздник, может потом мешать радоваться этому дню», — отметила психолог. Также частой причиной потери новогоднего настроения становится рутина или измотанность предновогодней суетой.
Кто подвержен новогодней депрессии.
Чаще всего с отсутствием новогоднего настроения сталкиваются пенсионеры.
Пенсионеры.
Пенсионерам сложно получать удовольствие от праздника из-за болезней и недомоганий, считает психолог Сергей Ланг, пишет MK.RU. Кроме того, часто пожилые люди остаются одни в этот праздник, так как родственники живут далеко и не у всех есть возможность приехать.
Также часто причиной отсутствия настроения становится и финансовая сторона праздника — многие пенсионеры не могут накрыть стол так, как им хотелось бы. Кроме того, для пенсионеров фильмы молодости могут вызывать больше отрицательные эмоции, чем положительные. Из-за того, что, например, многих актеров уже нет в живых.
Люди без второй «половинки».
Еще одной категорией людей, которые подвержены новогодней апатии, психолог назвал людей, которые «одиноки в целом» — те, кто еще не нашел вторую половинку. По его словам, многие ежегодно под бой курантов загадывают найти свою любовь, но когда прошел еще один год, а этого не произошло, люди встречают следующий Новый год с ощущением пустоты и разочарования.
Меланхолики.
Психолог и психотерапевт Андрей Бабин считает, что от новогодней депрессии страдают в первую очередь люди с меланхолическим темпераментом. Как рассказал он РИА новости, такие люди пытаются радоваться вместе со всеми, но не могут. Трудно настроиться на праздник и интровертам. Когда такого человека заставляют радоваться Новому году, у него начинается раздражение.
Как поднять новогоднее настроение.
Для поднятия настроения используйте ассоциации: новогодние украшения, фильмы.
Эксперты рекомендуют наполнять свое пространство новогодними ассоциациями — все в пределах финансовых возможностей. Это могут быть снежинки, гирлянды или любые другие украшения. Бабин посоветовал тем, кто столкнулся с апатией, попробовать «заразиться» хорошим настроением, например, от окружающих: можно встретить праздник на главной городской площади, оставаясь в одиночестве — побыть среди людей, искренне пообщаться и улыбнуться им.
«Лучше надеть красивую рубашку, может быть, даже с запонками — это же так здорово! Женщинам — надеть туфельки, хотя бы на полчаса. Зажечь свечу, выключить телевизор — по крайней мере, звук в нем отключить. Соблюдение подобных внешних церемоний отчасти заменяет некоторые чувства», — посоветовал Бабин.
Психолог Татьяна Гилева порекомендовала не давить на людей, которые столкнулись с таким состоянием. По ее словам, в этом случае у человека нет сил даже защитить свои границы. Она посоветовала найти причину отсутствия новогоднего настроения — вдруг нужно просто отдохнуть, а может и вовсе стоит обратиться за медицинской или психологической поддержкой, пишет 360.ru.
По словам психолога Сергея Ланга, каждый человек должен сам создавать новогоднее настроение. «Настоятельно рекомендую по возможности выйти куда-то в социум, погулять, выпить кофе или глинтвейна на морозе. Полюбоваться сказочными зимними пейзажами! Обязательно поставить дома новогоднюю елку», — сказал Ланг.