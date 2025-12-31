Новогодняя апатия: почему нет ощущения праздника и что с этим делать

В период подготовки к Новому году люди часто сталкиваются с апатией. Это происходит по разным причинам. Чаще всего с потерей новогоднего настроения сталкиваются пенсионеры — они нередко остаются одни в этот праздник. О том, почему в преддверии главного праздника в году может наступить апатия и что с этим делать — в материале URA.RU.