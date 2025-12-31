В канун Нового года сотрудники МЧС спасли от смерти десятки свердловчан

За прошедшие сутки огнеборцы потушили 17 возгораний (архивное фото).
За минувшие сутки на территории Свердловской области ликвидированы 17 пожаров, спасатели семь раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. По данным ведомства, в огне травмированы три человека, еще восемь жителей региона спасены при дорожно-транспортных происшествиях.
«За последние 24 часа на территории региона зафиксировано 17 пожаров, из них 10 — в жилом секторе. На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий подразделения МЧС России привлекались семь раз, пострадали 13 человек, спасены восемь», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Ведомство уточнило, что происшествий на водных объектах за отчетный период не зарегистрировано.
Крупный пожар произошел в Дегтярске на улице Первомайская: там горели частный жилой дом и надворные постройки на площади 149 квадратных метров. В результате пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали. С огнем в течение 76 минут боролись восемь огнеборцев с использованием трех единиц техники. В Березовском пожарные за 20 минут потушили баню площадью 15 квадратных метров, работали шесть человек и две единицы техники. В поселке Растущий ликвидировано возгорание неэксплуатируемого строения на 36 квадратных метров, на месте задействовали 11 пожарных и три автомобиля.
В Каменске-Уральском на улице Белинская на площади 15 квадратных метров горело масло в маслованне цеха производственной площадки, огнеборцы спасли одного человека, пострадавших нет. В Екатеринбурге в переулке Энергетиков пожар повредил садовый дом и надворные постройки на 90 квадратах, работали 15 специалистов и три единицы техники. Еще один инцидент произошел в многоэтажке на улице Сахалинская в Екатеринбурге: в квартире на пятом этаже на одном квадратном метре повреждено домашнее имущество, пострадала 16-летняя девушка, возгорание жильцы ликвидировали до прибытия пожарных.
В МЧС уточнили, что 6% пожаров связаны с нарушением технологического процесса, еще 6% — с неправильной эксплуатацией отопительных печей. В 12% случаев причиной стало короткое замыкание электропроводки, еще в 12% — аварийный режим работы электрооборудования. В 18% эпизодов к пожарам привело неосторожное обращение с огнем. Причины остальных возгораний устанавливают пожарные дознаватели. В ведомстве напомнили о необходимости установки автономных пожарных извещателей в жилых помещениях.