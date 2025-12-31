В канун Нового года сотрудники МЧС спасли от смерти десятки свердловчан

Крупный пожар произошел в Дегтярске на улице Первомайская: там горели частный жилой дом и надворные постройки на площади 149 квадратных метров. В результате пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали. С огнем в течение 76 минут боролись восемь огнеборцев с использованием трех единиц техники. В Березовском пожарные за 20 минут потушили баню площадью 15 квадратных метров, работали шесть человек и две единицы техники. В поселке Растущий ликвидировано возгорание неэксплуатируемого строения на 36 квадратных метров, на месте задействовали 11 пожарных и три автомобиля.