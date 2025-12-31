Новогоднее поздравление губернатора Иркутской области Игоря Кобзева 2026.

Мы прожили нелёгкий, но интересный и насыщенный событиями год. Вместе ремонтировали и строили детские сады, школы и больницы, дороги и мосты, модернизировали инфраструктуру, преображали общественные пространства. Несмотря на существующие сложности, Иркутская область достигла серьёзных результатов. Уходящий год показал, насколько сильными и сплочёнными мы можем быть, решая общие задачи.