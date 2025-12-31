До наступления Нового года остались считанные часы. Жители Приангарья уже вовсю готовятся к празднованию, принимают поздравления от родных и близких. Свои пожелания сибирякам озвучили и первые лица региона. Опубликовано новогоднее поздравление губернатора Иркутской области Игоря Кобзева 2026.
"Уважаемые жители Иркутской области!
Совсем немного остаётся до наступления Нового года. Это прекрасное время, чтобы вспомнить лучшие наши успехи и достижения, определить незавершённое и построить планы на будущее.
Мы прожили нелёгкий, но интересный и насыщенный событиями год. Вместе ремонтировали и строили детские сады, школы и больницы, дороги и мосты, модернизировали инфраструктуру, преображали общественные пространства. Несмотря на существующие сложности, Иркутская область достигла серьёзных результатов. Уходящий год показал, насколько сильными и сплочёнными мы можем быть, решая общие задачи.
В Год защитника Отечества мы отпраздновали 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Чествовали ветеранов, чьё мужество и стойкость стали примером для последующих поколений, отдаём дань уважения землякам, сегодня стоящим на защите Родины.
2026-й объявлен Президентом Владимиром Владимировичем Путиным Годом единства народов России. Наша Иркутская область — прекрасный пример того, как представители десятков национальностей живут бок о бок, сохраняя свои традиции и бережно относясь к культуре соседей. Именно добрососедство является основой сильного и процветающего государства.
В Новом году желаю вам счастья, семейного благополучия, финансового достатка. Пусть рядом будут любимые люди, поддерживающие мечты и помогающие двигаться вперед, реализуются все добрые начинания.
С Новым 2026-м годом!".
