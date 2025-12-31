Ричмонд
В Ростовской области в аварии с двумя автомобилями пострадал восьмилетний ребенок

В Таганроге при столкновении иномарок получил травмы школьник-пассажир.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в аварии с двумя автомобилями пострадал восьмилетний ребенок. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 30 декабря в Таганроге, на Поляковском шоссе. По предварительным данным, 52-летний водитель «Skoda Octavia» при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении «Nissan Almera» под управлением 29-летнего автовладельца.

Машины столкнулись. В результате аварии пострадал восьмилетний пассажир второго автомобиля.

— Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.

