В Ростовской области в аварии с двумя автомобилями пострадал восьмилетний ребенок. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 30 декабря в Таганроге, на Поляковском шоссе. По предварительным данным, 52-летний водитель «Skoda Octavia» при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении «Nissan Almera» под управлением 29-летнего автовладельца.
Машины столкнулись. В результате аварии пострадал восьмилетний пассажир второго автомобиля.
— Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.
