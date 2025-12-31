В Ростовской области в аварии с двумя автомобилями пострадал восьмилетний ребенок

Дорожно-транспортное происшествие случилось 30 декабря в Таганроге, на Поляковском шоссе. По предварительным данным, 52-летний водитель «Skoda Octavia» при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении «Nissan Almera» под управлением 29-летнего автовладельца.