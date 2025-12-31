Ричмонд
Глава курганского СУ СК Степанов подарил фотоаппарат девочке из Сафакулево

Руководитель следственного управления СК России по Курганской области Сергей Степанов исполнил новогоднюю мечту шестилетней Лии из села Сафакулево в рамках благотворительной акции «Елка желаний». О вручении подарка ребенку сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

По поручению Степанова в гости к семье приехала руководитель Щучанского межрайонного следственного отдела Светлана Пестерева, которая передала ребенку фотоаппарат с функцией моментальной печати снимков. «Акция “Елка желаний” сделала жизнь детей ярче и счастливее», — приводит слова Сергея Степанова telegram-канал СУ СК России по Курганской области. Офицеры отметили, что искренняя радость ребенка стала для них лучшей наградой в канун праздника.

Лия сразу опробовала подарок, сделав первые кадры с сотрудниками ведомства. Мать девочки рассказала представителям СК, что дочь увлекается рисованием и проявляет творческие способности, поэтому фотоаппарат поможет ей по-новому фиксировать окружающий мир. Со слов следователей, теперь юная жительница региона сможет самостоятельно создавать семейный архив и моментально получать бумажные снимки важных событий.

Ранее URA.RU писало, что руководитель следственного управления СК России по Курганской области Сергей Степанов исполнил желание 14-летнего Ивана из Куртамыша в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Ученик 8 класса получил в подарок коньки и возможность поиграть в хоккей вместе с главным курганским следователем.