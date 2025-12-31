Глава курганского СУ СК Степанов подарил фотоаппарат девочке из Сафакулево

По поручению Степанова в гости к семье приехала руководитель Щучанского межрайонного следственного отдела Светлана Пестерева, которая передала ребенку фотоаппарат с функцией моментальной печати снимков. «Акция “Елка желаний” сделала жизнь детей ярче и счастливее», — приводит слова Сергея Степанова telegram-канал СУ СК России по Курганской области. Офицеры отметили, что искренняя радость ребенка стала для них лучшей наградой в канун праздника.