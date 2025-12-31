Глава курганского СУ СК Степанов подарил фотоаппарат девочке из Сафакулево

Девочка из Курганской области получила фотоаппарат от главы СУ СК.
Руководитель следственного управления СК России по Курганской области Сергей Степанов исполнил новогоднюю мечту шестилетней Лии из села Сафакулево в рамках благотворительной акции «Елка желаний». О вручении подарка ребенку сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
По поручению Степанова в гости к семье приехала руководитель Щучанского межрайонного следственного отдела Светлана Пестерева, которая передала ребенку фотоаппарат с функцией моментальной печати снимков. «Акция “Елка желаний” сделала жизнь детей ярче и счастливее», — приводит слова Сергея Степанова telegram-канал СУ СК России по Курганской области. Офицеры отметили, что искренняя радость ребенка стала для них лучшей наградой в канун праздника.
Лия сразу опробовала подарок, сделав первые кадры с сотрудниками ведомства. Мать девочки рассказала представителям СК, что дочь увлекается рисованием и проявляет творческие способности, поэтому фотоаппарат поможет ей по-новому фиксировать окружающий мир. Со слов следователей, теперь юная жительница региона сможет самостоятельно создавать семейный архив и моментально получать бумажные снимки важных событий.
