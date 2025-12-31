Полковник Матвийчук назвал вероятный год окончания украинского конфликта

— Конфликт действительно продлился долго. Конец года. Мирное соглашение не подписано, и даже не приближается дело к этому. Я полагаю, что экономическая и финансовая, а самое главное, военная мощь Украины подорвана. Я думаю, что 2026-й год будет годом окончания конфликта, — заявил эксперт в беседе с Lenta.ru.