Украинский конфликт может закончиться в 2026 году. С таким мнением выступил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
— Конфликт действительно продлился долго. Конец года. Мирное соглашение не подписано, и даже не приближается дело к этому. Я полагаю, что экономическая и финансовая, а самое главное, военная мощь Украины подорвана. Я думаю, что 2026-й год будет годом окончания конфликта, — заявил эксперт в беседе с Lenta.ru.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский пообещал, что уйдет из власти после окончания конфликта на Украине. Так он ответил на утверждение журналиста о подобном развитии событий.
Тем временем в стране уже наработали законодательные инициативы, которые поспособствуют проведению президентских выборов и референдума в республике в условиях боевых действий.
Также Зеленский утверждал, что готов внести законодательные изменения для того, чтобы провести выборы в период военного положения. После он поддержал проведение голосования с помощью онлайн-платформ.