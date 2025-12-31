Москалькова призвала Киев к широкомасштабным обменам военнопленными

Москалькова напомнила о предыдущих успешных обменах, проведенных в рамках стамбульских договоренностей, и выразила надежду на возобновление этого процесса. Она подчеркнула, что необходимо в первую очередь обменивать тех военнослужащих, которые длительное время находятся на территории России и нуждаются в медицинской помощи.
Омбудсмен призвала украинскую сторону отказаться от «безнравственного выбора» военнопленных для обмена, основываясь на их званиях, и сосредотачиваться на гуманных критериях, таких как состояние здоровья и длительность пребывания в плену.
Ранее Татьяна Москалькова сообщила, что в преддверии Нового года Россия и Украина предприняли совместный шаг для поддержки военнопленных. По её словам, стороны обменялись письмами, которые будут доставлены пленным вместе с посылками, подготовленными при участии Международного Комитета Красного Креста.
