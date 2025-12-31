Москалькова призвала Киев к широкомасштабным обменам военнопленными

Москалькова напомнила о предыдущих успешных обменах, проведенных в рамках стамбульских договоренностей, и выразила надежду на возобновление этого процесса. Она подчеркнула, что необходимо в первую очередь обменивать тех военнослужащих, которые длительное время находятся на территории России и нуждаются в медицинской помощи.