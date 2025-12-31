Ричмонд
Москалькова призвала Киев к широкомасштабным обменам военнопленными

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова выступила с заявлением, в котором призвала киевский режим вернуться к практике широкомасштабных обменов военнопленными. В интервью ТАСС она подчеркнула, что Россия продолжает передавать украинской стороне списки военнослужащих, подлежащих обмену.

Источник: Life.ru

Москалькова напомнила о предыдущих успешных обменах, проведенных в рамках стамбульских договоренностей, и выразила надежду на возобновление этого процесса. Она подчеркнула, что необходимо в первую очередь обменивать тех военнослужащих, которые длительное время находятся на территории России и нуждаются в медицинской помощи.

Омбудсмен призвала украинскую сторону отказаться от «безнравственного выбора» военнопленных для обмена, основываясь на их званиях, и сосредотачиваться на гуманных критериях, таких как состояние здоровья и длительность пребывания в плену.

Ранее Татьяна Москалькова сообщила, что в преддверии Нового года Россия и Украина предприняли совместный шаг для поддержки военнопленных. По её словам, стороны обменялись письмами, которые будут доставлены пленным вместе с посылками, подготовленными при участии Международного Комитета Красного Креста.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше