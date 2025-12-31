Баскетболистка Клюндикова в сезоне-2026 собирается выступить в WNBA

Российская баскетболистка Мария Клюндикова в сезоне 2026 года собирается выступить за команду Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Миннесота», передает ТАСС.
По словам спортсменки, все будет зависеть от ситуации — сезон может не состояться, поскольку лига и профсоюз игроков еще не подписали соглашение, и может случиться локаут.
27-летняя Клюндикова подписала контракт с «Миннесотой» летом 2025 года. В сезоне-2025 россиянка провела за команду 40 игр, в среднем делая за игру три подбора, 0,6 перехвата и набирая 4,1 очка за матч.
Ранее Клюндикова играла за «Лос-Анджелес Спаркс», а в России последние сезоны провела в екатеринбургском УГМК.
