31 декабря в Иркутске похолодает до −18…-20 градусов

— Температурный фон понизится, в период прохождения холодного фронта усилится ветер, возможны метели, — рассказала КП-Иркутск заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Наталья Домбровская. — Днем в это время в Приангарье уже прогнозируется до −16…-25 градусов, а по ночам −23…-28, местами до −30…-32 градусов.