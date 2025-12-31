31 декабря в Иркутске похолодает до −18…-20 градусов

Рассказываем, какая погода ожидает жителей Иркутской области в ночь на 1 января 2026 года. Ранее в Приангарье пришла холодная воздушная масса из Западной Сибири.
— Температурный фон понизится, в период прохождения холодного фронта усилится ветер, возможны метели, — рассказала КП-Иркутск заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Наталья Домбровская. — Днем в это время в Приангарье уже прогнозируется до −16…-25 градусов, а по ночам −23…-28, местами до −30…-32 градусов.
В областном центре днем 31 декабря синоптики обещают до −17…-19 градусов, а в ночь на 1 января температура в городе начнет понижаться до −18…-20 градусов и к утру похолодает до −25 градусов. Возможен небольшой снег.
1 января Иркутск останется во власти холодного фронта, но со 2 числа все изменится. В южных районах, где находится и Иркутск, начнется потепление. Примерно 5 дней (начиная со 2 января) будет более теплая погода: днем −5…-10 градусов, ночью −14…-19.