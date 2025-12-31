Банки в России внедряют дополнительную проверку при снятии крупных сумм

Ранее сообщалось, что мошенники, адаптируясь к введённой в июле 2025 года уголовной ответственности за передачу банковских карт или доступов к электронным кошелькам («дропперство»), перешли на новые схемы. Теперь они вовлекают россиян, часто самих того не подозревающих, в самостоятельное проведение финансовых операций для вывода преступных денег, избегая прямой передачи реквизитов.