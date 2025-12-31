Банки в России внедряют дополнительную проверку при снятии крупных сумм

После подтверждения клиентом операции банк уведомляет, что повторный запрос на снятие наличных можно произвести через пять минут. Повторный запрос позволяет клиенту получить нужную сумму.
Эта мера направлена на повышение безопасности и предотвращение мошенничества. Дополнительная проверка позволяет удостовериться в том, что транзакция выполняется владельцем счета и предотвращает возможные кражи или злоупотребления.
Ранее сообщалось, что мошенники, адаптируясь к введённой в июле 2025 года уголовной ответственности за передачу банковских карт или доступов к электронным кошелькам («дропперство»), перешли на новые схемы. Теперь они вовлекают россиян, часто самих того не подозревающих, в самостоятельное проведение финансовых операций для вывода преступных денег, избегая прямой передачи реквизитов.
