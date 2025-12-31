Ричмонд
Челябинские дорожники вывели на трассы 200 единиц техники

На трассы Челябинска и области вывели 200 единиц дорожной техники. О работе 31 декабря сообщили в пресс-службе регионального миндортранса.

В регионе 31 декабря трудится дорожная техника.

«Пока жители области готовятся к празднику, в миндортрансе проходит проверка готовности дорожных и транспортных служб к длительным выходным. Сегодня на линию выходят порядка 200 дорожных машин», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В областном миндоре напомнили, что службы работают круглосуточно. Техника проверена — машины исправны и готовы к работе при неблагоприятной погоде. Ранее синоптики предупреждали о том, что после морозов в регион придут снегопады, а челябинцам назвали самые комфортные дни в январе для прогулок.