Челябинские дорожники вывели на трассы 200 единиц техники

В областном миндоре напомнили, что службы работают круглосуточно. Техника проверена — машины исправны и готовы к работе при неблагоприятной погоде. Ранее синоптики предупреждали о том, что после морозов в регион придут снегопады, а челябинцам назвали самые комфортные дни в январе для прогулок.