Еще один подарочек: какой силы будет первая магнитная буря в 2026 году

Прогноз магнитной активности 1 января 2025.
Первый день нового года россиянам придется встретить на фоне неспокойной космической погоды. Эксперты рекомендуют метеочувствительным людям заранее подготовиться к возможному ухудшению самочувствия. Подробнее в материале URA.RU.
Солнечная активность в конце декабря 2025.
Завершающие дни 2025 года характеризуются умеренной солнечной активностью. По состоянию на утро 31 декабря магнитное поле Земли находится в спокойном состоянии с показателем Kp = 1, что является минимальным значением по десятибалльной шкале. Последнее обновление данных зафиксировано в 08:27 московского времени.
За текущие сутки Солнце произвело четыре вспышки класса C. Наиболее мощная из них достигла уровня C5.9 и произошла в 04:32 утра в активной области 4325. Это событие стало самым значительным за прошедшие 24 часа. Помимо этого, зарегистрированы вспышки классов C2.84, C2.2 и C1.8, которые также были связаны с солнечной областью 4325. Текущий индекс солнечной активности за последние двое суток остается на среднем уровне, не достигая критических значений.
Анализ геомагнитной обстановки за предшествующие трое суток показывает стабильную картину. График изменений индекса Kp с 29 по 31 декабря демонстрирует отсутствие значительных колебаний магнитного поля планеты. Индекс AP находится на отметке 8, а солнечный поток F10.7 составляет 176 единиц, что указывает на умеренный уровень радиоизлучения светила.
Прогноз магнитной бури 1 января 2026 года.
Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые резко нарушают его обычный ход и длятся от нескольких часов до нескольких суток.
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии прогнозируют изменение космической погоды с наступлением нового года. На 1 января ожидается слабая магнитная буря категории G1.0 с геомагнитным индексом Kp = 5. Это первая буря нового года, которая может оказать влияние на самочувствие чувствительных к магнитным колебаниям людей.
Согласно расчетной вероятности состояния магнитного поля Земли, шансы возникновения бури в новогодний день составляют 56%. Вероятность геомагнитных возмущений меньшей интенсивности оценивается в 35%, тогда как в озможность полностью спокойной магнитосферы не превышает 9%. Прогнозное значение индекса Ap на первое января достигнет 15 единиц, что вдвое выше текущего показателя. Солнечный поток F10.7 немного снизится до 165 единиц.
Несмотря на прогнозируемые возмущения, интенсивность ожидаемой бури остается на минимальном уровне по пятибалльной шкале геомагнитных штормов. Буря класса G1 относится к слабым и для большинства людей не представляет серьезной угрозы здоровью. Максимальная активность придется на дневные и вечерние часы 1 января.
Природа магнитных бурь и их воздействие.
Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, вызванные взаимодействием солнечного ветра с магнитосферой планеты. Эти явления возникают когда потоки заряженных частиц от Солнца достигают нашей планеты спустя один-три дня после солнечных вспышек или корональных выбросов массы.
Воздействие геомагнитных возмущений ощущается на себе примерно 15−20% населения. Наиболее чувствительными оказываются люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертоники, метеозависимые граждане и пожилые. Типичные симптомы включают головные боли, слабость, нарушения сна, перепады давления, учащенное сердцебиение и общее недомогание. Технические системы также могут испытывать сбои: возможны помехи в спутниковой связи, GPS-навигации и радиосвязи.
Как снизить влияние магнитной бури.
Магнитные бури могут вызывать сбои в работе техники.
Врачи и специалисты дают ряд советов для минимизации воздействия магнитных бурь на организм. В первую очередь рекомендуется обеспечить полноценный отдых и сон продолжительностью не менее восьми часов. Следует избегать физических перегрузок, стрессовых ситуаций и чрезмерного употребления алкоголя, что особенно актуально в новогодние праздники.
Важно поддерживать водный баланс, употребляя достаточное количество чистой воды. Питание должно быть легким, с преобладанием овощей и фруктов. Полезны пешие прогулки на свежем воздухе, которые насыщают организм кислородом и способствуют нормализации давления. Людям с хроническими заболеваниями стоит иметь под рукой необходимые медикаменты и при ухудшении состояния обращаться к врачу. Контроль артериального давления в период геомагнитных возмущений особенно важен для гипертоников.