Еще один подарочек: какой силы будет первая магнитная буря в 2026 году

За текущие сутки Солнце произвело четыре вспышки класса C. Наиболее мощная из них достигла уровня C5.9 и произошла в 04:32 утра в активной области 4325. Это событие стало самым значительным за прошедшие 24 часа. Помимо этого, зарегистрированы вспышки классов C2.84, C2.2 и C1.8, которые также были связаны с солнечной областью 4325. Текущий индекс солнечной активности за последние двое суток остается на среднем уровне, не достигая критических значений.